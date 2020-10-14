توم كروز يتحدى اقترابه من الـ60 عاماً بفيلمه الجديد "المهمة المستحيلة7"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - يجمع بعض عشاق الفن السابع أن النجم السينمائي الأمريكي توم كروز البالغ من العمر"58 عاماً" استطاع منافسة أرنولد شوازنجر وسيلفستر ستالوني ودواين جونسون الشهير بذا روك بامتياز ،وربما تفوق بالعائدات من بعض أفلامهم،من خلال سلسلته السينمائية المثيرة "المهمة المستحيلة" الذي قارب على إنهاء تصوير موسمه السابع المصور في عدة بلدان أوروبية من بينها: إيطاليا وبريطانيا والنرويج.



توم كروز يتحدى عمره واقترابه من الستين بأداء المشاهد الخطرة

توم كروز



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،فإن فيلم "المهمة المستحيلة 7- Mission Impossible 7" استأنف تصويره في العاصمة الإيطالية روما بأكثر المشاهد إثارة وتشويقاً ،ويؤدي معظمها بطله الممثل الأمريكي توم كروز الذي يتحدى اقترابه من الستين بأداء مشاهده الخطرة بنفسه،فشوهد في الأشهر الأخيرة من بداية التصوير لليوم،يقفز من المرتفعات العالية بالدراجة النارية والمظلة،وصعوده فوق قطارات متحركة في النرويج،ويطارد أعداءه في شوارع روما الجميلة بسيارة شرطة، وأيضاً بدراجة "بي إم دبليو جي 310 " جي إس، المصنوعة في الهند ومعتمدة لدى الشرطة الإيطالية بالفعل،وقد اهتمت عدة وسائل ومواقع هندية باختيار كروز هذه الدراجة النارية بالذات ليقودها في أحد مشاهد فيلمه المثير "المهمة المستحيلة7".



توم كروز ينفجر بالضحك ويوقف تصوير مشهد مثير مع هايلي أتويل

توم كروز ينفجر بالضحك ويوقف تصوير مشهد مثير مع هايلي أتويل



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صوراً خاصة لنجم هوليوود الوسيم توم كروز بشخصية العميل إيثان هانت بطل سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" ،وهو يستمتع بلحظات مرحة ،وينفجر ضحكاً خلال تصويره مشهداً مثيراً ودرامياً من فيلم "المهمة المستحيلة7" مع زميلته الممثلة هايلي أتويل يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر- تشرين الأول 2020 في شوارع روما.

وكسر توم كروز المرشح لجائزة الأوسكار البالغ من العمر "58 عاماً" المشهد الدرامي الذي يتم فيه إخراجه وزميلته هايلي أتويل من سيارة شرطة محطمة مرفوعي الأيدي تحت السلاح بعد تحطم السيارة وتصاعد الدخان بانفجاره فجأة بالضحك،فأوقف التصوير لاستراحة قصيرة قبل إعادة تصوير المشهد من حيث توقف بضحك توم كروز،ومنح الجميع لحظات مرحة غير متوقعة.

أناقة لافتة

وظهر توم كروز في المشهد بدور العميل إيثان هانت بكامل أناقته ،يرتدي بدلة وربطة عنق فضية اللون مع قميص أبيض،بينما اختلفت عنه زميلته بالمشهد الممثلة هايلي أتويل بارتدائها بلوزة بيضاء ناعمة وبنطال أسود مخطط بخصر عال،وماكياج طبيعي بسيط زاد من تألق بشرتها في التصوير.



مشهد ناجح يسعد النجوم والمخرج كريستوفر ماكوري

مشهد من الفيلم



وأثار المشهد المثير واستراحته المرحة ردود فعل إيجابية أسعدت نجوم "المهمة المستحيلة7"،ومخرجه كريستوفر ماكوري،لدى دردشة جماعية بين النجوم والمخرج ماكوري.

وكان قد توقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7" في مارس-آذار من هذا العام في إيطاليا بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد ومقلق.

وتم تصوير بعض المشاهد في لندن ثم توجه فريق العمل كاملاً إلى النرويج لمواصلة تصوير مشاهد الفيلم بأبرز المواقع فيها ،واستأجرت من أجل ذلك سفينة ضخمة مقابل نصف مليون جنيه استرليني لإقامة طاقم الفيلم فيها ومنع اختلاطه بأي أحد خارج الفريق لتجنب أي تأخير بالتصوير بسبب فيروس كورونا.

وعاد فريق الفيلم في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر- تشرين الأول الحالي لمواصلة تصوير المشاهد التي توقفت جراء فيروس كورونا قبل أشهر.

وزعم مصدر مطلع،أن توم كروز أعفي من قيود الحجر الصحي في النرويج،عندما قدم إليها لتصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد .

ولوحظ التزام كافة العاملين والمصورين بارتداء الكمامات خلال تصوير مشاهد توم كروز وهايلي أتويل،كما التزم توم كروز بشكل كامل بارتداء كمامته خلال الحديث مع الجميع باستثناء المخرج وشريكته بالبطولة هايلي أتويل التي شاركته تصوير كافة مشاهد هذا اليوم .

وأشارت مؤخراً عدة تقارير صحفية أن وكالة الفضاء العالمية «ناسا» أكدت أن كروز، سيغادر كوكب الأرض متجهًا للفضاء الخارجي من أجل تصوير فيلمه الجديد بصحبة المخرج دوغ ليكان،وسيكون بذلك أول ممثل يسمح له بذلك.



موعد عرض فيلم" المهمة المستحيلة 7 "

من المهمة المستحيلة 7



يتوقع عرض فيلم "المهمة المستحيلة7" في 4 نوفمبر من عام 2022 المقبل تفادياً لأزمة فيروس كورونا التي أغلقت معظم دور السينما في العالم.