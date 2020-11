بيلي إيليش تصدم الملايين من متابعيها بلون شعرها الغريب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - بعض نجمات الفن والغناء يعشقن أحياناً تجربة ألوان شعر جديدة أو غريبة غير مألوفة تجسد حالتهن النفسية أو حاجتهن للتغيير ولفت النظر ،وبيلي إيليش على ما يبدو من هذا النوع.

حيث صدمت مغنية البوب الأمريكية العالمية بيلي إيليش البالغة من العمر"18 عاماً" والحائزة على جائزة "غرامي" كأفضل فنانة جديدة الملايين من متابعيها في مواقع التواصل الإجتماعي وجمهورها العالمي بلون شعرها الجديد الغريب بعد أن تمكنت عدسات مصوري البابارتزي من إلتقاط عدة صور لها خلال تجولها في أحد شوارع لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تمشي بالشارع.

جمعت بشعرها بين لوني البيستاش والكحلي



وأكثر ما لفت المتابعين بإطلالتها هذه، كان لون شعرها الغريب، الذي جمعت به بين لون البيستاش واللون الكحلي .

View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) on Sep 10, 2020 at 2:10pm PDT

حفل مباشرة على الهواء



يذكر أن بيلي إيليش تستعد لإحياء حفل غنائي" livestream " و ذلك يوم 24 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الجاري وسيبث على الهواء من لوس أنجلوس ، و هو يحسب ضمن جولتها " Where Do We Go "

كما أعلنت أن سعر التذكرة الإلكترونية الخاصة بالحفل هو 30 دولاراً،وسيخصص جزء من ريع الحفل لصندوق خيري.



تعتمد ألوان شعر غريبة وغير مألوفة



وهذه ليست أول مرة تغير فيها بيلي إيليش لون شعرها إلى ألوان غريبة وغير مألوفة تستمر معها لأسابيع،وتظهر به في حفلاتها الغنائية وجولاتها الفنية.



مهتمة جداً بالبيئة



يشار إلى أن بيلي إيليش مهتمة جداً بالبيئة وبتغيرات المناخ ،لهذا هي تحظر حضور أحد حفلاتها ومعه أدوات شراب أو طعام بلاستيكية كزجاجات الماء أو مصاصات شراب،وتحثهم على إحضار زجاجات ماء يعاد تعبئتها مجدداً، وأدوات صحية بيئية.