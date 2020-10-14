سميرة سعيد تروج لبرنامج المسابقات الصوتية "The Voice Senior"

روجت الديفا سميرة سعيد لبرنامج المسابقات الشهير "The voive senior"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "سميرة" صورة جديدة، معلقة عليها:"الليلة مواهب استثنائية هتغني من جديد.. انتظرونا الساعة 8:30 توقيت القاهرة 9:30 توقيت السعودية على MBC ".

Advertisements

ويعد برنامج "The voive senior"، بمثابة

إستكمال لبرنامج ذا فويس the voice وبرنامج ذا فويس كيدز، وهي برامج عامة، يتم إكتشاف المواهب بها، سواء من البالغين، أو من الأطفال في الوطن العربي، على الرغم من أن لبنان هي من يتواجد بها أستوديو ذا فويس، ولكن المشتركين يأتون من جميع الأنحاء.

ويضم البرنامج طاقم تحكيم مكون من، سميرة سعيد، ونجوى كرم، وهاني شاكر، والفنان ملحم زين، وهي النسخة العربية الهامة، التي يتجمع بها مواهب غنائية فوق سن الستين عام، وهو الأمر الجديد، حيث لم يتحدد سن المتسابق من قبل، ولكن ذا فويس سنيور، هو الأمر الجديد، الذي يحدد عمر المتسابق، فوق عام ال60.