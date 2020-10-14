نعت الفنانة المعتزلة حنان ترك، الفنان القدير محمود ياسين ، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالميا "تويتر".

وكتبت "ترك" في التدوينة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن، البقاء لله في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين تعازينا القلبية للسيدة الفاضلة شهيرة وللأسرة الكريمة". رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن، البقاء لله في وفاة الفنان الكبيرتعازينا القلبية للسيدة الفاضلة شهيرة وللأسرة الكريمة". رحل الكبير محمود ياسين عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، وذلك بعد معاناته مع أعراض الشيخوخة، وشارك في تقديم العزاء للفقيد أبرز نجوم الفن المصري والعربي، على أن تقام صلاة الجنازة غداً الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وتتم مراسم الدفن في مقابر الأسرة بالفيوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان ترك ناعية محمود ياسين: رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.