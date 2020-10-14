خالد عبد الجليل ناعياً محمود ياسين: قدّم فن حقيقي ولن يتكرر

نعي الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما الفنان الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاربعاء عن عمر يناهز 79 عاما.
من علامات السينما المصرية فهو من جيل العظماء الذي لن يتكرر ويعد واحدآ مِن مَن صنعوا فنا حقيقيا لمصر والوطن العربي بأكمله، وكان دائمآ رمزا للفن الأصيل وقدوة للفنانين، و ستظل أعمالة دائمآ مصدر إلهام الأجيال القادمة.
وقال "عبد الجليل" أن الراحل علامة
وتقدم "عبد الجليل " بخالص التعازى لأسرة الراحل والوطن العربي، متمنيآ من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.
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