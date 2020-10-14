رسالة غامضة من شقيقة رونالدو عن كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

وجهت شقيقة كريستيانو رونالدو، كاتيا أفييرو، رسالة عبر حسابها الرسمي على “أنستغرام”، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الجائحة تعد “أكبر عملية نصب شهدتها في حياتها”.

وقالت كاتيا أفييرو : “إذا كان كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يجب أن يوقظ العالم، فعلينا أن أقول إن هذا البرتغالي هو بالفعل رسالة، شكرا لك”.

وأضافت: “أعتقد أن آلاف الأشخاص الذين يؤمنون كثيرا بهذا الوباء، والاختبارات والتدابير المتخذة لمواجهته، سوف يرون مثلي أنه أكبر عملية احتيال رأيتها منذ أن ولدت”.

وأتمت المطربة البرتغالية صاحبة الـ43 عاما رسالتها بقولها: “عبارة قرأتها اليوم وقفت لأشيد بها: كفى لخداع العالم بأسره.. افتحوا أعينكم رجاء”.

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كاتيا أفييرو

وجاءت هذه الرسالة لتثير الغموض بين متابعي كاتيا، وحاول البعض الاستفسار منها إذا ما كانت ترى أن الوباء عبارة عن مؤامرة واحتيال، أم أنه موجود بالفعل.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (الثلاثاء)، إصابة رونالدو بالفيروس خلال وجوده بمعسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة السويد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، علما بأن النجم المخضرم بحالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.

يذكر أن رونالدو سيخضع للعزل الصحي لمدة 14 يوما، وقد تقل هذه المدة إلى 10 أيام فقط، حال تحولت نتيجة العينة الإيجابية إلى سلبية.

ويغيب النجم البرتغالي عن مواجهتي يوفنتوس ضد كوتروني في الدوري الإيطالي ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية ظهوره في القمة المرتقبة ضد برشلونة بالمسابقة القارية يوم 28 تشرين الأول الحالي.