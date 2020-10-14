حدث تاريخي..مدينة إيطالية تحتفل بأول ولادة بها منذ 14 عاما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

شهدت مدينة جياترا الإيطالية حدثا تاريخيا بأول ولادة مسجلة بها منذ 14 عاماً ، حيث عمت الفرحة في أنحاء المدينة .

وزاد سكان مدينة جياتزا الواقعة في مقاطعة فيرونا، بولادة التوأم جينيفرا وأنتوني، الثلاثاء، في البلدة التي لم تسجل أية ولادة منذ عام 2006.

وفقاً لموقع “فان بيدج” الإيطالي، ولد التوأم من الأبوين كاتيا لوكي وأليساندرو كاليا، وهما من سكان المدينة التي لم تسجل أيضاً حالات ولادة توائم منذ 44 عاماً.

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في جياتزا، البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 133 نسمة، لم يولد أي أطفال منذ 14 عاماً، لهذا السبب، تصدرت ولادة التوأم عناوين الصحف المحلية الإيطالية، مما تسبب في فرحة جميع السكان.

اكتشف الوالدان لوكي وكاليا، حمل الأم بداية إغلاق فيروس كورونا المستجد في الربيع الماضي، الأخبار التي أضاءت فترة صعبة، تكللت بفرحة كبيرة للأبوين والمدينة بأكملها، بوصول “توأم الأمل” كما يصفهما السكان.

وعلق عمدة المدينة الصغيرة، ماركو كابيليتي: “إنه حدث تاريخي لأن الحياة والأمل يعودان إلى البلدة مرة أخرى”. وأضاف أن التوأم الآن في حالة ممتازة وسيعودون إلى جياتزا مع والديهم في غضون أيام قليلة.

