تراند اليوم : بالصور .. هيفاء وهبي بلوك شعر جديد – إتفرج

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها على Instagram.

ظهرت هيفاء بشكل مختلف بعدما وضعت شعرا مستعارا باللون الأصفر.

تأتي هذه الصور كون الفنانة اللبنانية وجها إعلانيا لماركة للعدسات لاصقة معروفة باسم “سيلينا”.

كما نشرت صور أخرى أطلت فيها بالشعر الأسود الطويل والشكل الذي اعتاد الجمهور عليه.

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من ناحية آخرى يعرض لهيفاء وهبي حالياً عبر منصة “شاهد vip” مسلسل مسلسل “أسود فاتح” من بطولتها وبمشاركة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويدبأ عرضه الأحد المقبل على منصة “شاهد” vip.