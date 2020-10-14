تراند اليوم : محمود الليثي يكشف عن معاناته مع فيرس كورونا – فيديو

كشف الفنان محمود الليثي اليوم عن إصابته وزوجته ووالدته بفيروس كورونا.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، تحدث عما مر به خلال الفترة الماضية.

أوضح الليثي أنه بخير ولم تظهر عليه أعراض المرض القاسية، لكن المشكلة أن زوجته ووالدته لديهما مشكلة في التنفس لذلك تعيشان معاناة بعض الشيء، مطالبا الجميع بالدعاء لهما.

أكمل موضحا أنهم لم يذهبوا إلى المستشفى ويقوم بعزل منزلي ويحاول مساعدتهما متمنيا أن تمر الأزمة على خير، وتحدث الليثي قائلا: “النفس دا غالي أغلى من أي حاجة أغلى من الفلوس يارب يقوموا بالسلامة”.

وشدد على أنه كان من الأشخاص الملتزمين طوال الوقت، ولا يعرف من أين جاءت الإصابة ولكنه يرى أنه اختبار من الله.

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على جانب آخر، ينتظر محمود الليثي عرض فيلم “حظر تجول” الذي يشارك فيه إلى جانب إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، تأليف وإخراج أمير رمسيس.

يشار إلى أن الفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



