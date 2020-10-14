تراند اليوم : من الطفولة للشباب .. كريم فهمي في سن الإجرام – إتفرج

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بنشر مجموعة من الصور تجمعه بوالدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام “.

الصور مقسمة الي نوعين الأولي في مرحلة الطفولة والثانية في مرحلة الشباب مما أثار إعجاب جمهوره .

وتفاعل الجمهور مع الصور معجبين بالشكل الذي ظهروا به .

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد وكريم العمري.