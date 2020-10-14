تراند اليوم : بالفيديو .. رنا سماحة تعلن عن موعد زفافها – إتفرج

قبل أيام احتفلت المطربة رنا سماحة بخطبتها من الملحن سامر أبو طالب، في حفل صغير بمنزلها، اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

يبدو أن مفاجآت رنا لجمهورها لن تنتهي إذ حددت موعد زفافها، وحسب خطيبها الملحن سامر أبو طالب فإن الزفاف سيكون نهاية العام الجاري.

أوضحت رنا في لقاء مع ET بالعربي، أن الخطبة تمت قبل أسبوعين لكنهما فضلا الإعلان عنها الآن لأنه كان الوقت المناسب.

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أما عن بداية تعارفها بسامر قالت إنه صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذا الفترة أصدر ألبوما غنائيا وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب وارتبطا رسيما.

وكشف سامر عن تعاوهما قريبا في أغنية سينجل.

يشار إلى أن رنا سماحة طرحت مؤخرا ألبوم “7 رجالة”، الذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي، “خانت نفسها” و”تتر النهاية” و”100 مليون عاملة” و”7 رجالة” و”حياتي تخصني” و”اسمه إيه” و”عندي الجرأة” و”نقطة ضعف” و”قلبي معلم” و”بقيت شبهك”.



