تراند اليوم : هنيدي يسخر من إصدار أيفون الجديد – شوف قال إيه

علّق الفنان محمد هنيدي على ما أعلنته شركة Apple بالأمس، عن هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، التي سيتم طرحها بدون سماعة أذن أو شاحن للهاتف.

نشر هنيدي عبر حسابه على Twitter، صورة من الإعلان الجديد للهواتف، وعلّق كاتبا: “المرة الجاية هنفتح العلبة هنلاقي مكتوب حظ سعيد المرة القادمة”.

يذكر أن محمد هنيدي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه “الإنس والنمس”، الذي يشاركه بطولته منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

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يعد الفيلم عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامه “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.

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