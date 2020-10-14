شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محمود ياسين ناعيا جده بصورة نادرة: في الجنة يا حبيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل محمود ياسين، معلقا عليها: "في الجنة الله يا حبيبي إن شاء الله".



الفنان الراحل محمود ياسين مع حفيده

وتوفي الفنان محمود ياسين، صباح اليوم عن عمر ناهر الـ 79 عاما بعد صراع مع المرض، وقام بنعيه وتقديم واجب العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى المشاهير من فنانى مصر والعرب.



حفيد محمود ياسين في صورة نادرة مع الفنان الراحل

وقال محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، إنه يلمس تأثر الشارع المصرى بفقدانه لجده، قائلا: "كان إنسان عظيم فى كل حاجة، كان ونعم الأب والجد".

Advertisements

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أنه تعلم منه قيم كثيرة، وتأثر خاصة بحبه للتمثيل، مشيرا إلى أنه كان يعتبره مثله الأعلى.

وتابع: "أكثر شيء لمسته من مسيرة جدى، حب الناس وأهمية أن نتعامل مع الناس بحب ورحمة"، معقبا: "لما بروح أى لوكيشن تصوير بلاقى الناس تكلمنى عن جدى ومواقفه معاهم بشعر بالفخر، وده علمنى أهمية حب الناس فى حياتنا".

كما نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها الفنان القدير محمود ياسين الذى رحل اليوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة وهى فى حالة بكاء على وفاة والدها: "كان عقل وأخلاق تمشى على الأرض.. فقدت ضهرى وسندى أبويا وحبيبى.. يارب يرحمه رحمة واسعة".