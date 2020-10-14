شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز عن تكريم والده بأكاديمية الفنون: النهاردة الفرحة فرحتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بتكريم والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون، وإطلاق اسمه على دفعة خريجى معهد السينما 2020، وقال فى تصريحه لـ"الخليج 365": "النهاردة الفرحة فرحتين، الأولى تكريم والدى الذى علمنى الفن، واحترام الناس، وربنا يخليه لينا والفرحة الثانية هى تخريج دفعة جديدة من معهد السينما، وهو المكان الذى تخرجت منه ومعى أصدقاء وزملاء كثيرون.

وحرص النجم كريم عبد العزيزعلى حضور تكريم والده المخرج محمد عبد العزيز، وذلك فى حفل تخرج دفعة المعهد العالى للسينما دفعة 2020، والتى أطلق عليها دفعة المخرج محمد عبد العزيز، وهو تقليد جديد يتبعه معهد السينما بدءًا من هذا العام بإطلاق اسم أهم أساتذته المؤثرين في عالم صناعة السينما، على دفعات التخرج.

وتوافد على احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمة الفنون، وشقيقه المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم والدكتور بمعهد السينما، والمخرج محمد ياسين، والمخرج هانى لاشين، ومديرا التصوير محسن أحمد وسمير فرج والإعلاميتان بوسي شلبى وإنجى أنور، والدكتور محسن التونى عميد المعهد العالى للسينما.

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