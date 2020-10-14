شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت والتهامى يشاركان أبناء الفيوم احتفالات المولد النبوى ونصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان محمد ثروت والمنشد الديني محمود التهامي، احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، بمحافظة الفيوم، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق.

وكان آخر حفلات محمد ثروت بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة في ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

Advertisements

وجاء هذا الحفل بعد نجاح الذى سبقه بعنوان "مناجاة النصف من شعبان والذى تصدر تريند يوتيوب في مصر والعالم العربي بأكثر من مليون مشاهدة وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان الكبير محمد ثروت مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني في بؤرة الاهتمام الجماهيري ويتيح وصولاً لهذا الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.