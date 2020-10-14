شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين فى تكريم المخرج محمد عبد العزيز بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل على احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون كل من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمة الفنون، والإعلامية بوسي شلبى، والدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم، والدكتور بمعهد السينما.

وتأتي الاحتفالية ضمن مشروعات تخرج 2020 من المعهد العالى للسينما، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ المخرج محمد عبدالعزيز، والذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مع كبار النجوم مثل عادل إمام وغيره.

محمد عبد العزيز مخرج مصري قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

المخرج محمد عبد العزيز يُشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم سينما الكوميديا، ومن أهم أعماله فيلم "عصابة حمادة وتوتو"و"غاوى مشاكل"،و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".