في ظهور مفاجئ.. كيت ميدلتون تتألق بالأزرق في إطلالة جديدة

رنا صلاح الدين - فاجأت دوقة كامبريدج المعجبين بظهور علني آخر يوم الأربعاء، حيث خرجت للمشاركة مع جمعية خيرية تعمل على خدمة الأطفال تدعى "تومي".

بدت كيت جميلة باللون الأزرق، اختارت أن ترتدي فستانًا أنيقًا بأكمام طويلة، ومزود بحزام كما نسقت مع حذاء بكعب. ميدلتون ارتدت أيضا قناع وجه بلون بالزهور، وساعدت أقراطها اللامعة المصقولة في إبراز أناقتها بشكل لافت.

تركز تومي على تمويل الأبحاث في حالات الإجهاض وولادة الأجنة الميت والولادة المبكرة، وتقدم معلومات مهمة عن صحة الحمل إلى الوالدين.

بمناسبة أسبوع الوعي بفقدان الطفل، التقت كيت بخبراء طبيين في معهد إمبريال كوليدج لبيولوجيا الإنجاب والتنمية، وهو جزء من مركز تومي الوطني لأبحاث الإجهاض، للاستماع إلى عملهم وفهم الأسباب وراء فقدان الأطفال من أجل منعه.

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