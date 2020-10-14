اليك.. تقرير هندي يكشف سر جمال النجمة الفاتنة آيشواريا راي

رنا صلاح الدين - رغم تجاوزها الاربعين، لكن لا تزال النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة، ايشواريا راي تملك من الفتنة والسحر ما يُمكنها من أسر قلوب جمهورها ومتابعيها وخاصة من جنس الذكور وكأنها لم تتجاوز بعد مرحلة العشرينيات من عمرها.

في الواقع، هناك أسرار عدّة تقف وراء جاذبية هذه الممثلة الهندية التي تمّ انتخابها ملكة جمال العالم في العام 1994. من هنا، وبمناسبة عيدها الـ45 سنعيّدها من خلال كشف كلّ الخطوات التي تقوم بها ايشواريا راي لبشرة شابة، شعر كثيف وجسم رشيق.

كشف تقرير نُشر في صحيفة مومباي ميرور، بعض أسرار جمال أيشواريا ويؤكد أنها دائما ما تطلب علبة مليئة بمنتجات زيت الأيورفيدا للتخسيس والتنغيم من ولاية كيرالا بشكل سري.

نقل التقرير عن مصدر، " أن أيشواريا مغرمة بالتوابل والزيوت التي تأتي من هذا الجزء من جنوب الهند.وكانت طلبية ضخمة من إحدى المزارع قد توجهت إلى منزل باتشان. وعندما سألنا عما يحتويه الصندوق، علمنا أنه زيوت أيورفيدا للتخسيس كانت الممثلة تطلبها قبل كل فيلم".

معروف للجميع أن ايشواريا تعد واحدة من أجمل النساء في العالم وهي معروفة أيضًا بإطلالتها الرائعة. ومع ذلك، إذا صدقت تقارير مومباي ميرور، فإن الإجابة عن أسئلة أسرار جمال ايشواريا تكمن في الأيورفيدا، وهو نظام قديم لمنتجات التجميل. كما أن شعار جمالها أيضًا شرب الكثير من الماء ووضع عصير الخيار على وجهها.