هذه صفة يعشقها سيف على خان في النساء.. وتكشفها كارينا كابور

رنا صلاح الدين - في أوائل الالفية الثانية، الهمت النجمة الهندية كارينا كابور العديد من النساء بالتحول إلى النحافة أو ما يُعرف بـ ّزيرو سايز". لكن هل تعلم أن زوجها سيف على خان يخالفها هذا التوجه تمامًا.

في فيلم Tashan، أظهرت كارينا للعالم حجم نحافة مثالي. نال إعجاب الكثيرين؛ لكن البعض لم يعجبهم أيضًا. وعن صديقها آنذاك وزوجها الآن سيف على خان لم يكن معجبًا بتلك الإطلالة. كاشفة أن سيف يعشق المرأة المثيرة ذات المنحنيات.

خلال حملها الأخير التي بدت ممتلئة فيه إلى حد ما، تحدثت كارينا عن زوجها وقالت "أعتقد أنه كان متحمسًا للغاية. كان دائما يجاملني بقوله لي كل يوم عندما يراني، " أحبك أكثر عندما تكونين حاملًا. مبديًا رغبته في أن أظهر كذلك دائما".

وأضافت كارينا أيضًا: "زوجي يقول لي دائمًا، " أنا لا أحب حجم زيرو سايز"، إنه يحب النوع النسائي اللاتي يتمتعن بمنحنيات، وهو النوع الهندي النموذجي".

للنجمين المعروفين بأعمالهما القوية في السينما الهندية، طفل واحد يدعى تيمور على خان، كما أن كارينا كابور خان حامل بطفلها الثاني.