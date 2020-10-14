كيم كارداشيان تحث متابعيها على التصويت مع احتفالها بـ 190 مليون على انستجرام

رنا صلاح الدين - انتقلت نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان إلى موقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاءن احتفالًا بوصول متابعيها إلى 190 مليون متابع على موقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام.

للاحتفال بهذا الإنجاز شاركت كيم، 39 سنة، سلسلة من اللقطات من غرفة تغيير ملابسها، وعلقت على الصور: "190 مليون، أحبكم يا رفاق كثيرًا وأقدر لكم جميعًا أكثر صنيعكم! 'الرجاء التصويت! لديك القدرة على تغيير مستقبلك".

وكعادتها، استطاعت بطلة برنامج الواقع المنتهي "مواكبة كارديشيانز" الأكثر شهرة في الولايات المتحدة والعالم، والأم لأربعة أطفال حصد الإعجاب من متابعيها مظهر الشوكولاتة من خلال إطلالتها التي ارتدت فيها سروال جلدي، ومكياج قوي كما هو الحال دائمًا.

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للأسف، لم تنجح كيم حتى الآن في التفوق على أختها الصغرى كايلي جينر من حيث المتابعين، حيث حصلت قطب الماكياج على 198 مليون معجب. في هذه الأثناء، تمتلك كيندال 140 مليون، ويبلغ عدد متابعي كلوي 122 متابع، بينما يبلغ عدد متابعي كورتني 102.

يأتي هذا "البوست" بعد أن تعهدت كيم بالتبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق أرمينيا للمساعدة في جهود الإغاثة. في خضم الصراع الحالي بين أرمينيا وأذربيجان، قررت التبرع بمليون دولار لمساعدة المتضررين والمحتاجين للغذاء والمأوى والرعاية الطبية.