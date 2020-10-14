كاردي بي تنشر صورة عارية لها.. “هذا خطأي”

متابعة بتجـــــــــــرد: عن طريق الخطأ، نشرت مغنية الراب العالمية كاردي بي صورة لها عبر صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها عارية تماماً.

وبعد وقتٍ قصير، أزالت كاردي بي الصورة على الفور وأعلنت تحملها مسؤوليتها عن الخطأ.

ونشرت عبر حسابها على تويتر رسالة صوتية، قالت فيها: “يا رب، لماذا عليك أن تجعلني غبية ومتخلفة لماذا لماذا لماذا؟ هل تعلمون، لن أعاقب نفسي بشأن ذلك، سأتناول إفطاري فقط وبعد ذلك سأذهب إلى الحفلة”.

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وأضافت كاردي: “لن أفكر في الأمر… لا، لن أفكر…، إنها ليست حتى المرة الأولى”.

وفي منشور عبر خاصية الستوري، كتبت كاردي بي: “لن أقاضي أي شخص… هذا خطأي”.