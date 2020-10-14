متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدّث سلطان الطرب جورج وسوف في مداخلةٍ هاتفيّةٍ ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن شائعات الوفاة الّتي تلاحقه في الفترة الأخيرة.
“أنا خايف يوم ما أموت ما حدا يصدق من كثرة الشائعات”، بهذه الكلمات أعرب الفنان جورج وسوف عن حزنه من تكرار الشائعة عينها، وتمنّى على وسائل الإعلام أن تتأكد من معلوماتها قبل نشر اي خبر مغلوط.
ويصرّ جورج وسوف على تقديم أعمال فنيّة جديدة، فقال “لن تتوقف أعمالي ولن أتراجع ما دمت أتنفس لأن الفن مصدر قوّتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يعلّق على شائعة وفاته: “خايف يوم ما أموت ما حدا يصدق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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