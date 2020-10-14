شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين ناعية والدها: "فقدت ضهرى وسندى وحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها الفنان القدير محمود ياسين الذى رحل اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما. وقالت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة وهى فى حالة بكاء على وفاة والدها: "كان عقل وأخلاق تمشى على الأرض.. فقدت ضهرى وسندى أبويا وحبيبى.. يارب يرحمه رحمة واسعة".

وقد الوسط الفنى اليوم الأربعاء، قامة فنية كبيرة هو الفنان محمود ياسين، الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهر الـ 79 عاما بعد صراع مع المرض، وقام بنعيه وتقديم واجب العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى المشاهير من فنانى مصر والعرب.