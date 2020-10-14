كريم عبد العزيز يحضر تكريم والده فى معهد السينما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم كريم عبد العزيزعلى حضور تكريم والده المخرج محمد عبد العزيز، وذلك فى حفل تخرج دفعة المعهد العالى للسينما دفعة 2020، والتى أطلق عليها دفعة المخرج محمد عبد العزيز، وهو تقليد جديد يتبعه معهد السينما بدءاً من هذا العام بإطلاق اسم أهم أساتذته المؤثرين في عالم صناعة السينما، على دفعات التخرج.

توافد منذ قليل على احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمة الفنون، وشقيقه المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج محمد ياسين، والمخرج هانى لاشين، ومديرا التصوير محسن أحمد وسمير فرج والإعلاميتان بوسي شلبى وإنجى أنور.





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وتأتي الاحتفالية ضمن مشروعات تخرج 2020 من المعهد العالى للسينما، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ المخرج محمد عبد العزيز، والذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مع كبار النجوم مثل عادل إمام وغيره.

محمد عبد العزيز مخرج مصري قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

المخرج محمد عبد العزيز يُشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم سينما الكوميديا، ومن أهم أعماله فيلم "عصابة حمادة وتوتو"و"غاوى مشاكل"،و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".