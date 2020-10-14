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طرح الإعلان الدعائى لفيلم "Hillbilly Elegy" بطولة إيمى آدامز.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم " Hillbilly Elegy" البرومو الدعائي للفيلم الذي تلعب فيه النجمة العالمية إيمي آدامز دور البطولة، والمقرر عرضه يوم 24 نوفمبر عبر إحدى المنصات الرقمية، وهذا الإعلان التشويقي يعد الأول للفيلم.

ويلعب جلين كلوز وإيمي آدامز دور البطولة في الفيلم الذي تركز قصته على عائلة من الطبقة العاملة في منطقة أبالاتشي بالولايات المتحدة، حيث تلعب النجمتان دور أم وابنتها تكافحان من أجل العثور على عمل وتربية أسرتهم متعددة الأجيال. ويتم سرد الفيلم من منظور ابن شخصية آدمز وهو خريج جامعة ييل والذي أُجبر على العودة إلى مسقط رأسه.

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ويستند الفيلم إلى المذكرات الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز "مرثية هيلبيلي: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة" كتبها جي دي فانس في عام 2016. وكتب عن قيم الأبالاتشي لعائلته ونشأته في ميدلتاون بأوهايو ، كجزء من عائلة منخفضة الدخل.

جانب من فيلم Hillbilly Elegy
  فيلم Hillbilly Elegy

 

ويشارك في الفيلم عدد من الممثلين من بينهم غابرييل باسو وهالي بينيت وفريدا بينتو وبو هوبكنز وأوين أستالوس. والسيناريو لـ فانيسا تايلور، كاتبة السيناريو المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Shape of Water". والفيلم من إنتاج هوارد وبريان جرازر وكارين لاندر لصالح إيماجن إنترتينمنت.

طرح الإعلان الدعائي لفيلم Hillbilly Elegy
طرح الإعلان الدعائي لفيلم Hillbilly Elegy

 

لقطة من فيلم Hillbilly Elegy
لقطة من فيلم Hillbilly Elegy
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