شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان يكونوا عبرة" هنيدى يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على قتلة فتاة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم محمد هنيدى، توقيع أقصى عقوبة على قتلة فتاة المعادى والتى تعرضت لمضايقات اثناء سيرها فى الشارع، من قبل مجهولين، مما أدى إلى سحلها بالشارع ووفاتها، والتى حددت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات.

وكتب النجم محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر:" البنت الجميلة دى اسمها مريم محمد كانت ماشيه فى أمان الله، جيه 3 كائنات ماينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا فى وفاتها".

وأضاف "هنيدى" قائلاً ":"ربنا يرحمك ويصبر اهلك وياريت الكائنات دى يتم توقيع أقصى عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".



محمد هنيدى عبر تويتر

وكانت حددت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادى والتى أظهرت أحدهم ممسكا بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

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وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 أشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال أصحاب المحال التجارية، وبعد تفريغ الكاميرات رصدت المتهمين أثناء محاولتهم التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

كان قسم شرطة المعادى ، تلقى بلاغا من الاهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال التحريات الأولية ، أنه اثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولين بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارى ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .