شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محمود ياسين: "جدى كان مثلى الأعلى فى الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، إنه يلمس تأثر الشارع المصرى بفقدانه لجده، قائلا: "كان إنسان عظيم فى كل حاجة، كان ونعم الأب والجد".

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أنه تعلم منه قيم كثيرة، وتأثر خاصة بحبه للتمثيل، مشيرا إلى أنه كان يعتبره مثله الأعلى.

وتابع: "أكثر شيء لمسته من مسيرة جدى، حب الناس وأهمية أن نتعامل مع الناس بحب ورحمة"، معقبا: "لما بروح أى لوكيشن تصوير بلاقى الناس تكلمنى عن جدى ومواقفه معاهم بشعر بالفخر، وده علمنى أهمية حب الناس فى حياتنا".

ومن جانب آخر، فقد الوسط الفنى اليوم قامة فنية كبيرة هو الفنان محمود ياسين، الذى وافتة المنية صباح اليوم عن عمر ناهر الـ 79 عاما بعد صراع مع المرض،وقام بنعيه وتقديم واجب العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى المشاهير من فنانى مصر والعرب.

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انتقلت عدسة فيديو 7 إلى محل إقامة الفنان القدير بمنطقة الهرم والتقت بجيرانه الذين وصفوه بأرق الكلمات والمواقف الإنسانية، وتجولت الكاميرا فى أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم، والموجود به منزل الفنان الراحل الذى شهد الكثير من الخطوات الفنية للفنان محمود ياسين.

التقينا بجيران الراحل وقال أحدهم لكاميرا الخليج 365: محمود ياسين شخص محترم، لم يتأخر عن مساعدة الغير، ودائم الصلاة بالمساجد المحيطة بالمنزل خصوصا صلاة الجمعة.

فيما قال أخر أنه فنان محترم وأسطورة فن، ولم يكن له أى عداوة مع أحد ودائم الهزار معنا ولم يكن هناك أى تكليف أو فرق، وأشار جار أن الفنان الراحل عاش بيننا سنوات عديدة، وكان دائم العطف على الغلابة، فلم يكن يرد أى محتاج لو طرق بابه، ويعامل الناس معاملة طيبة، وكان ينادى الجميع بـ"ياحبيبى".

وكان عمرو محمود ياسين قد أعلن صباح اليوم وفاة والده بعد صراع مع المرض.