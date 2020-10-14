شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو محمود ياسين على وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمرو محمود ياسين، إن جنازة والده الفنان الراحل محمود ياسين ستكون غدا الخميس عقب صلاة الظهر في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم مراسم الدفن بمدافن الأسرة بطريق الفيوم.

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وأضاف عمرو محمود ياسين، عبر مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى عز العرب والإعلامية ياسمين فهمي ببرنامج "إحنا الستات" المذاع على قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك عزاء بساحة كمبوند رويال سيتي يوم الجمعة.

ووجه نجل الفنان الراحل، الشكر لأسرة برنامج "إحنا الستات" على تعازيهم، معقبا: "بعزي كل محبين الفنان محمود ياسين في الوطن العربي".

فيما قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن أول مرة دخلت فيها استوديو كان يجمعها بالفنان الراحل محمود ياسين كان في مشهد من مسلسل "ليل وقضبان" للمخرج أشرف فهمي.