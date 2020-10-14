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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وإليكس رودريجيز بإطلالة كلاسيكية لتناول العشاء فى أجواء رومانسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا النجمة العالمية جنيفر لوبيز كيف تحافظ على جمالها و رشاقه جسدها و كأنها تتحدى وصولها لسن الـ ( 51 ) ، كما أنها تهتم بأدق تفاصيل إطلالاتها وهو ما يجعلها دائما واحدة من أهم و أشهر إيقونات الجمال و الموضة فى العالم.
التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لجنيفر لوبيزوذلك خلال توجهها لتناول وجبه العشاء مع خطيبها أليكس رودريجيز فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية مساء أمس الثلاثاء ، حيث ظهر الثنائى بكامل أناقتهما خلال توجههما لكى يستقلا سيارتهما الفارهة .
ظهرت جنيفر لوبيز مرتديه ملابس من الحرير ذو اللون الأزرق ، و قد أشار موقع " ديلى ميل " أن لوبيز أختارت البنطلون الذى ارتدته من إحدى تصميمات دار أزياء " LaPointe " ووصل سعره لـ 1799 جنيه إسترلينى .
فى حين حافظ اليكس رودريجيز على الظهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة فارتدى "بدلة" باحدى درجات اللون الرمادى .
و لم يتجاهل رودريجيز و لوبيز إرتداء القناع الواقى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم .
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