شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وإليكس رودريجيز بإطلالة كلاسيكية لتناول العشاء فى أجواء رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا النجمة العالمية جنيفر لوبيز كيف تحافظ على جمالها و رشاقه جسدها و كأنها تتحدى وصولها لسن الـ ( 51 ) ، كما أنها تهتم بأدق تفاصيل إطلالاتها وهو ما يجعلها دائما واحدة من أهم و أشهر إيقونات الجمال و الموضة فى العالم.

التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لجنيفر لوبيزوذلك خلال توجهها لتناول وجبه العشاء مع خطيبها أليكس رودريجيز فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية مساء أمس الثلاثاء ، حيث ظهر الثنائى بكامل أناقتهما خلال توجههما لكى يستقلا سيارتهما الفارهة .

ظهرت جنيفر لوبيز مرتديه ملابس من الحرير ذو اللون الأزرق ، و قد أشار موقع " ديلى ميل " أن لوبيز أختارت البنطلون الذى ارتدته من إحدى تصميمات دار أزياء " LaPointe " ووصل سعره لـ 1799 جنيه إسترلينى .

فى حين حافظ اليكس رودريجيز على الظهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة فارتدى "بدلة" باحدى درجات اللون الرمادى .

و لم يتجاهل رودريجيز و لوبيز إرتداء القناع الواقى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم .

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جنيفر لوبيز و رودريجيز (1)



جنيفر لوبيز و رودريجيز (2)



جنيفر لوبيز و رودريجيز (3)



جنيفر لوبيز و رودريجيز (4)