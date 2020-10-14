الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان الراحل محمود ياسين

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة الدولية للمسرح الفنان المصري القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "اليوم يُخيم الحزن الشديد على الهيئة الدولية للمسرح جراء فقدان الفنان المصري القدير محمود ياسين، لقد خسر عالمنا العربي قامة فنية مميزة، واسم كبير، ورائد من رواد المسرح والسينما والتلفزيون".
وأضاف الأفخم في تصريحات صحفية اليوم: "لقد عشق محمود ياسين المسرح وتعلق به منذ بداياته وحاول إرساء مفاهيم الفن الأصيل، فصنع لنفسه تاريخاً طويلاً وحافلاً بالأعمال الناجحة والمميزة، ما جعله مدرسة فنية يُحتذى بها عربياً ودولياً".
وتابع الأفخم: "لقد رحل الفنان القدير محمود ياسين عن عالمنا، ولكن أدواره القوية وإرثه الفني الممتد على مدى أكثر من خمسين عاماً سيبقى خالداً في ذاكرة محبيه".
وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويُسكنه فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان الراحل محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.