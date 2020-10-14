شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الدولية للمسرح تنعى الفنان الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة الدولية للمسرح الفنان المصري القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: "اليوم يُخيم الحزن الشديد على الهيئة الدولية للمسرح جراء فقدان الفنان المصري القدير محمود ياسين، لقد خسر عالمنا العربي قامة فنية مميزة، واسم كبير، ورائد من رواد المسرح والسينما والتلفزيون".

وأضاف الأفخم في تصريحات صحفية اليوم: "لقد عشق محمود ياسين المسرح وتعلق به منذ بداياته وحاول إرساء مفاهيم الفن الأصيل، فصنع لنفسه تاريخاً طويلاً وحافلاً بالأعمال الناجحة والمميزة، ما جعله مدرسة فنية يُحتذى بها عربياً ودولياً".

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وتابع الأفخم: "لقد رحل الفنان القدير محمود ياسين عن عالمنا، ولكن أدواره القوية وإرثه الفني الممتد على مدى أكثر من خمسين عاماً سيبقى خالداً في ذاكرة محبيه".

وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعياً الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويُسكنه فسيح جناته.