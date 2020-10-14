شكرا لقرائتكم خبر عن الملاح الأولى لفيلم الأكشن Monster Hunter للنجمة ميلا جوفوفيتش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال العلمي Monster Hunter، التريلر الرسمي الأول للعمل الفني المرتقب عرضه في إبريل العام القادم، بعد سلسلة من التأجيلات التي توالت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أثر على تواريخ عرض الكثير من الأعمال السينمائية.
ومن المقرر أن تبلغ تكلفة فيلم Monster Hunter حوالي 50 مليون دولار، بعد النجاح الكبير الذى حققته نسخة اللعبة التى سيحاكى بها الفيلم والتى بلغ عائداتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتى مارس الماضى.
الفيلم الجديد هو خيالي ومن إخراج بول دبليو إس أندرسون،ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.
وكان قد تم إطلاق لعبة Monster Hunter في يناير 2018 وحققت أعلى البيعات حيث وصلت عائدتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.
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