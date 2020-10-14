شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم الدراما والإثارة "I'm Your Woman" بطولة رايتشل بروسنهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما والإثارة " I'm Your Woman" الإعلان التشويقي للفيلم الذي تلعب فيه النجمة العالمية رايتشل بروسنهان دور البطولة، والمقرر عرضه يوم 11 ديسمبر على إحدى المنصات الرقمية.

وأخذت الفنانة رايتشل بروسنهان رايتشل بروسنهان، الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة كوميدية للعام الثاني على التوالي، وذلك عن دورها بمسلسل "Marvelous Mrs. Maisel"، دور البطولة في الدراما والإثارة " I'm Your Woman- أنا امرأتك).

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وتدور أحداث الفيلم في سبعينيات القرن الماضي ، وقصة فيلم " I'm Your Woman " تدور حول جين، وهي امرأة شابة وضعتها تعاملات زوجها المشبوهة وسط مؤامرة خطيرة تجبرها على الهروب مع طفلها الصغير. وفي رحلتها، تلتقي برجل يدعى كال، والسيدة تيري الذين ألهموها للقتال ضد صياديها.

وتقول جوليا هارت، التي كتبت الفيلم وأخرجته لـ Entertainment Weekly "كان الإلهام الأساسي للرغبة في الظهور في السبعينيات هو استعادة جزء من تلك الفترة وهذا النوع لبطلة الرواية.. إنها استعارة قوية لما يعنيه أن تكون امرأة في العالم. أشعر فقط أننا نهرب باستمرار ونتجنب كراهية النساء ونحاول رفع السقف الزجاجي. الكثير من العالم ضد النساء أو يريد أن تفشل النساء أو لا يريدنا أن ننجح أو نأتي إلى قوتنا".