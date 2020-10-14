شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. بدء تصوير فيلم Thor: Love and Thunder مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Thor: Love and Thunder، البدء في التصوير من جديد في شهر مارس المقبل، بعد توقف تصوير الكثير من الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ عدة أشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتي بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتي " أن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

واضاف وايتيتي " أن فيلم Thor: Ragnarok سيبدو وكأننا سألنا طفل عنده 10 سنوات، ماذا تريد فـ أجاب أنه يريد كل شىء، ولذلك فأن الفيلم سيحتوى على كل شىء يريده المشاهد".

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وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit ، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety

فيلم "Thor: Ragnarok" ، الذى طرح في 2017، يعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" وحقق مبلغ 853 مليون دولار في شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم.