شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنان محمود ياسين وتبرز مسيرته الفنية الرفيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفاة الراحل الفنان القدير محمود ياسين ، والذى قد رحل صباح اليوم الأربعاء، والتي كانت صدمة كبيرة بعد وفاة الفنان الكبير بعد صراع كبير مع المرض، وقدم الراحل خلال مسيرته العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والإذاعية على مدار تاريخه، ويعد الفنان الراحل قد شارك في ما يقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، بجانب أعماله المسرحية والإذاعية.

وأعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقرير بالفيديو عن مسيرة العمل الفني للفنان الراحل، ولقطات من أعماله الفنية، طوال الأعمال السابقة، والتي قدمها الفنان القديرة، ومنها فيلم حبيبتي 1974 ، وفيلم نحن لا نزرع الشوك 1970 ، وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبى 1974 ، وفيلم أفواه وأرانب ، ولايزال التحقيق مستمرا 1979، وغيرها من الأعمال الفنية الرائعة، والتي تركت بصمة في العمل الفني.

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