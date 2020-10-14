شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جيران الراحل محمود ياسين عن النجم الكبير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الوسط الفني اليوم قامة فنية كبيرة هو الفنان محمود ياسين ، الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر ناهر الـ 79 عاما بعد صراع مع المرض ،وقام بنعيه وتقديم واجب العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي المشاهير من فناني مصر والعرب..

انتقلت عدسة فيديو 7 إلى محل إقامة الفنان القدير بمنطقة الهرم والتقت بجيرانه الذين وصفوه بأرق الكلمات والمواقف الإنسانية

وتجولت الكاميرا في أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم، والموجود به منزل الفنان الراحل الذي شهد الكثير من الخطوات الفنية للفنان محمود ياسين.

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التقينا بجيران الراحل وقال أحدهم لكاميرا الخليج 365: محمود ياسين شخص محترم، لم يتأخر عن مساعدة الغير، ودائم الصلاة بالمساجد المحيطة بالمنزل خصوصا صلاة الجمعة.

فيما قال أخر أنه فنان محترم وأسطورة فن، ولم يكن له أي عداوة مع أحد ودائم الهزار معنا ولم يكن هناك أي تكليف أو فرق

وأشار جار أن الفنان الراحل عاش بيننا سنوات عديدة، وكان دائم العطف على الغلابة، فلم يكن يرد أي محتاج لو طرق بابه، ويعامل الناس معاملة طيبة، وكان ينادى الجميع ب "ياحبيبى" .

وكان عمرو محمود ياسين قد أعلن صباح اليوم وفاة والده بعد صراع مع المرض .