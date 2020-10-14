شكرا لقرائتكم خبر عن هل دخلت كاردى بى فى وصلة رقص بإحدى الملاهى احتفالا بعودة علاقتها بأوفست؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الراب الشهيرة كاردى بى تناست خطوة طلبها الطلاق رسميا من مغنى الراب أوفست فبعد أيام من إثارة الثنائى ضجة كبيرة بسبب تبادلهما القبلات الساخنة فى حفل عيد ميلاد كاردى بى الـ 28 ، يبدو أن الثنائى يحاولا استعادة العلاقة من جديد حيث ظهرا بإحدى السهرات .

وظهرت كاردى بى و أوفست معا من جديد بإحدى الملاهى الليلة حيث قضيا سهرة ممتعه معا فى أتلانتا بجورجيا، و كانت نجمة الراب الشهيرة ترتدى فستان قصيرجمع اللونين الأحمروالبرتقالى مع حذاء ذوالكعب العالى باللون الأسود .



كاردي بي و أوفست كاردي بي و أوفست

دخلت كاردى بى خلال سهرتها فى وصله رقص لم تنتهى إلا بنهاية سهرتهما و كأن كاردى بى تحتفل بإعادة الروح لعلاقتها بأوفست .



كاردي بي في وصلة رقص كاردي بي في وصلة رقص

وطالت نجمة الراب الشهيرة كاردى بى وزوجها المنفصل عنها أوفست شائعات بأنهما أعادا إحياء قصة حبهما مجددا ، وذلك بعد أن ظهرا وهما يتبادلا القبلات الساخنة فى حفل عيد ميلادها الثامن والعشرين الذى أقيم فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ولتطرح التساؤلات خلال الساعات الماضية حول احتمالية تراجع النجمة الشهيرة عن طلبها الطلاق من أوفست خاصة وأن صورهما فى عيد الميلاد ظهرا متوافقين تماماً .

وبدت الصور التى تم نشرها من عيد الميلاد والتى شاهدها الجميع، وكأن مغنية الراب كاردى بى ونجم فريق Migos أوفست انهيا خلافهما تماما، وذلك على الرغم من تقديم كاردى بى بطلب الطلاق من أوفست رسميا فى 16 سبتمبر الماضى .

وكان الاحتفال الذى جمع كاردى بى وأوفست وتبادلا القبلات فيه علنا بحضور نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون و DJ SpinKing فى احدى الملاهى الليلة الشهيرة فى لاس فيجاس ، و بعدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها ظهرت كاردى بى بحالة معنوية مرتفعة حيث دخلت فى وصلة رقص مع اوفست وكأنها تعلن أنها تعيش حالة من السعادة خلال هذه الفترة .

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