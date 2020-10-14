فيديو.. رضا حامد يروي موقفًا قاسيًا مع عادل إمام: كلامه صدمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان رضا حامد على سؤال متعلق بموهبته، وهل هناك من قام بظلمه وتجاهله خلال مشواره الفني، قائلًا: "كتير".

وروى "حامد" موقفًا مع الزعيم عادل إمام، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "أمير الظلام"، الذي عرض عام 2002، مؤكدًا أن الزعيم هو من قدمه في المسرح: "كنت بشتغل مع الأستاذ عادل إمام، وهو هرم في عالم الفن، وبيحب شغله وبيخاف عليه، قدمني على المسرح، وبعدها عملت فيلم أمير الظلام معاه".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة المحور: "فيه حد من المقربين له كلمني وقالي إن الزعيم مش هيشغلني معاه تاني بعد أمير الظلام، قولتله إنت كذاب"، مضيفًا: "بعدها روحت لأستاذ عادل المسرح وقابلته وقولتله يشغلني معاه في فيلمه الجديد، رفض وقالي أنا قدمتك خلاص في الفيلم روح اشتغل بعيد عني".

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وأعرب حامد عن حزنه مما قاله له الزعيم: "الكلمة صدمتني، كلمة غريبة جدا، وفعلا اشتغلت بعيد عنه".

وتابع "حامد" حديثه مؤكدًا أن كلام الزعيم جعله ينطلق في المسرح ليثبت موهبته: كسرت الدنيا على المسرح، لدرجة إن الله يرحمه سعيد عبدالغني كان معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك زعقلي وقالي عادل واقف في الكواليس، خلص بقي أنت هتترفد وأنا هاخد 15 يوم جزا بس مهمنيش أشتغلت وقعدت أضحك الجمهور وفي الآخر حصل خلاف من الإدارة وسيبت المسرحية".

واختتم رضا حامد حديثه قائلًا: "أستاذ عادل هو اللي جابني المسرح، ومهما حصل هو عادل إمام الشامخ الهرم بس طبعا أنا جوايا منه زعل".