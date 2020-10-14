أبو هشيمة ينعي محمود ياسين: رحم الله الفنان العملاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص رجل الأعمال أبو هشيمة، على نعي الفنان القدير محمود ياسين الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا.

ونشر أبو هشيمة صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان المصري العملاق محمود ياسين".

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".