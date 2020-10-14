تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن موعد عزاء والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين من خلال حسابها بموقع "إنستجرام". وكتبت "رانيا": "صلاة الجنازة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة والعزاء في مقابر الأسرة بالفيوم". Advertisements وعن موعد العزاء، قالت: "تقام ليلة العزاء في ساحة كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب". وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء". محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

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