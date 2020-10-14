أليكس سميتانا يستعد لعرض The furnace بالجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر الفنان الأمريكي أليكس سميتانا عن سعادته بقرب تواجده في مصر، للمشاركة لأول مرة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم The furnace للمخرج الأسترالي رودريك ماكاي، ويجسد بطولته الفنان أحمد مالك.

وأشار "أليكس" أن المشاركة بالفيلم في المهرجانات هي تكريم وفرصة لكل فريق العمل للوصول به لثقافات مختلفة، إذ تدور أحداثه في أستراليا وتشارك به عدة جنسيات

وأوضح أنه أعجب كثيرا بموهبة الفنان الشاب أحمد مالك، كما أعرب عن أمنيته في حصول الفيلم على جائزة نهاية المهرجان.

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ويتنافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن 16 فيلما، وتدور أحداث الفيلم في أستراليا، في تسعينيات القرن الماضي ويتناول الفيلم حكاية بطل يبحث عن هويته التي تقف أمامها عقبات الطمع والجشع بسبب التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا.

الفيلم بطولة أحمد مالك، جاي ريان، ديفيد وينهام، إريك تومسون، ماهيش جادو، ومن إخراج رودريك ماكاي، وعرض الفيلم في مهرجان فينيسيا سبتمبر الماضي، وهذا العرض هو الأول له في الشرق الأوسط.

أليكس سمتانا شارك في الجزء الثالث من مسلسل Beauty and the beast، وهو من بطولة نيكول أندرسون، جاي ريان، مارسي هارييل، ومن إخراج جيف رينفري.