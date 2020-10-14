مالوش علاقة بكورونا".. حفيد محمود ياسين يكشف سبب وفاة جده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، عن الحالة الصحية لجده قبل وفاته، نافيًا ما تردد بشأن وفاته متأثرًَا بكورونا.

وحكى "محمود"، تفاصيل الحالة الصحية لبرنامج "ET بالعربي"، قائلًا: "إلتهاب رئوي، وبقاله أسبوعين في المستشفى، والحالة ساءت اليومين اللي فاتوا، الموضوع مالوش علاقة بالكورونا خالص".

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".