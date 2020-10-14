المهن الموسيقية تنعى الفنان محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز ٧٩ عاما.
وقال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن مصر فقدت واحدا من أعمدة الفن المصري والعربي، كما دعا "شاكر" محبي الفنان الراحل محمود ياسين، بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "التعويذة"، "أغنية على الممر".
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