"الجونة السينمائي" ينعى محمود ياسين: حقق نجاحات مستمرة على مدار 5 عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورتين للراحل، مصحوبتين بالتعليق التالي "رحل اليوم عن عالمنا النجم الكبير محمود ياسين. بعد ظهوره الأول على خشبة المسرح، صنع لنفسه اسمًا في السينما من خلال دوره المتميز في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" جنبًا إلى جنب مع شادية، وحصل على إشادة وتقدير كبير باعتباره ممثل ومؤد بارع. بعد ذلك أصبح ياسين نجمًا في أكثر من 150 فيلمًا، وحقق نجاحات مستمرة على مدار خمسة عقود في السينما والمسرح والراديو والتليفزيون".

محمود ياسين ستُقام جنازته صباح غد الخميس، على أن يتم دفنه في مدافن أسرته طريق الفيوم، وسيكون العزاء على المقابر.