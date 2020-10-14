هل تخلى عادل إمام عن محمود ياسين في أزمة مرضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد تصوير مسلسل "صاحب السعادة"، الذي عُرض في عام 2004، العديد من القصص خلف الكواليس؛ إذ تم استبعاد النجم الكبير محمود ياسين من التصوير بعد توقيعه العقود والتواجد في لوكيشن التصوير أكثر من مرة.

وعانى "ياسين" من النسيان في أثناء التصوير، ما أدى إلى إعادة أحد المشاهد أكثر من مرة، وهو ما دفع صناع العمل لتدارك الأمر واستبدال الفنان خالد زكي به.

من جانبها رفضت الفنانة رانيا محمود ياسين الدخول في تفاصيل الأمر حينما سُئلت عنه ببرنامج "شيخ الحارة" ووصفت الوسط بالجحود، واكتفت بقولها موجهة حديثها لعادل إمام: "ربنا يوفقه".

واستكملت: "الموضوع دا الكسبان فيه محمود ياسين لأن محمود ياسين مش هينفع يتحط رقم 2".

لكن الفنانة شهيرة حسمت الأمر في البرنامج ذاته، وألقت اللوم على الزعيم مؤكدة إنه لم يتواصل مع زوجها: "عادل إمام لم يتصل بمحمود ياسين حتى في مرضه، وهو أمر لا نفهمه".

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وتوفي صباح اليوم، الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله- تعالى- والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم عمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".