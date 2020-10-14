تأجيل "باسيلا" بطولة ريهام حجاج لرمضان 2022 لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت شركة raw entertainment، تحت قيادة المخرج طارق العريان والمنتج موسى عيسى، عن تأجيل مسلسل "باسيلا" للفنانة ريهام حجاج لرمضان 2022.
وأصدرت الشركة بيانا صحفيا جاء فيه "كان من المقرر دخول المسلسل في السباق الرمضاني المُقبل، إلا أن الشركة قررت تأجيل المسلسل بسبب ظروف جائحة كورونا، وصعوبة التصوير والسفر، إذ يتم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في بعض الدول العربية والأوروبية".
"باسيلا" بطولة ريهام حجاج، بالاشتراك مع عدد كبير من الفنانين، إخراج صقر، قصة وإشراف على الكتابة طارق العريان.
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