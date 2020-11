بينيلوبي آن ميلر بدور نانسي ريغان في فيلم السيرة الذاتية للرئيس السابق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365" من بيروت: وقع الإختيار على الممثلة الأميركية بينيلوبي آن ميلر للقيام بدور نانسي ريغان في فيلم "ريغان" الذي يتناول السيرة الذاتية للرئيس السابق رونالد ريغان حيث يجسد دينيس كويد شخصيته.

الفيلم حاليًا، قيد الإنتاج في أوكلاهوما ، ويتضمن كادر الممثلين أسماء مهمة اخرى مثل جون فويت وروبرت ديفي.

يقوم شون ماكنمارا ، الذي أخرج فيلم Soul Surfer ، بإخراج الفيلم الذي تنتجه Rawhide Pictures ويتولى تنفيذه المنتج مارك جوزيف

وصاغ هوارد كلاوسنر وجوناس ماكورد النص الذي يستند الى كتابين هما: The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of the Communism and God ورونالد ريغان: حياة روحية ، وكلاهما للمؤلف المحافظ بول كنغور.

يقال إن القصة تنظر إلى حياة ريغان من خلال عيون عميل للـ KGB ، وهو شخصية خيالية ، يتتبع الممثل الذي تدرج إلى رئيس SAG ومن ثمة نجح في ان يصبح حاكم كاليفورنيا ليصل الى البيت الأبيض.

يلعب روبرت ديفي دور ليونيد بريجنيف، الذي حكم الاتحاد السوفيتي خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. بينما يقوم جون فويت بدور عميل الـ KGB.

ويتطرف الفيلم الى نانسي ريغان التي كانت ممثلة وأصبحت الزوجة الثانية لريغان وكانت السيدة الأولى عندما كان رئيسًا. وإحدى مساهماتها السياسية البارزة حملة كبيرة لمكافحة المخدرات في ذلك العصر.

أما ميلر فهي الممثلة المخضرمة التي لعبت دور البطولة في Carlito’s Way و Kindergarten Cop و The Shadow. ظهرت في فيلم The Artist الحائز على جائزة الأوسكار في هوليوود عام 2011 وكذلك في ميلاد أمة عام 2016.