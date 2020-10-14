ايمي ادامز بطلة فيلم نتفليكس الجديد "Hillbilly Elegy"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي لفيلهما الأصلي الجديد "Hillbilly Elegy" للمخرج رون هوارد الحائز على جائزة الأوسكارK وتلعب فيه ايمي ادامز دور البطولة الى جانب غلين كلوز.

وتدور احداثه حول أم (غلين كلوز) وابنتها (ايمي ادامز) من الطبقة العاملة في منطقة أبالاتشي بالولايات المتحدة تكافحان من أجل العثور على عمل وتربية أسرتهم متعددة الأجيال. يُروى الفيلم من منظور ابن شخصية آدامز ، وهو خريج جامعة ييل أُجبر على العودة إلى مسقط رأسه.

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يستند الفيلم إلى المذكرات الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز "مرثية هيلبيلي: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة" كتبها جي دي فانس في عام 2016.

يشمل طاقم الممثلين غابرييل باسو ، وهالي بينيت ، وفريدا بينتو ، وبو هوبكنز ، وأوين أشتالوس. تولت فانيسا تايلور ، كاتبة السيناريو المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Shape of Water" ،كتابة السيناريو.

سيعرض فيلم "Hillbilly Elegy" على Netflix وفي سينمات مختارة في 24 نوفمبر المقبل.