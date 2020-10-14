سلمان خان يختتم تصوير أحدث أعماله السينمائية Radhe

رنا صلاح الدين - منذ أن تم تخفيف إجراءات الحجر الصحي في الهند، عاد عدد كبير من نجوم بوليوود إلى الوقوف أمام الكاميرات مرة أخرى، إما لبدء التصوير أو لإنهاء ما تبقى من جداول التصوير الخاصة بهم.

في غضون ذلك، استأنف النجم الكبير سلمان خان وفريق عمل فيلمه القادم Radhe، التصوير في الثاني من أكتوبر حيث انتهى الجميع من مشاهد الفيلم جدول التصوير.

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نشر المسؤول الرسمي لأفلام سلمان خان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للنجم الكبير، يقول فيه إن سلمان احتفل بالانتهاء مع باقي أعضاء الفريق.

فيلم Radhe: Your Most Wanted Bhai، بطولة سلمان خان والممثلة ديشا باتاني Disha Patani والنجم المخضرم جاكي شروف Jackie Shroff ورانديب هودا Randeep Hooda في أدوار محورية.

الفيلم من إخراج برابو ديفا وإنتاج سهيل خان و أتول أجنيهوتري. كما شوهد سلمان و نجمته التي تشاركه العمل آخر مرة وهما يرقصان على أنغام موسيقى "Slow Motion" في دراما فيلم بهارات Bharat عام 2019، التي حققت نجاحًا كبيرًا.