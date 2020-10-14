يسرا ناعية محمود ياسين: رحلت يا من تبقى من الزمن الجميل

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية يسرا الفنان الراحل محمود ياسين، والذي توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عام.

يسرا نشرت صورة لمحمود ياسين، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "رحلت يا من تبقى لنا من الزمن الجميل.. رحل عنا الأستاذ والأخ والصديق العزيز.. مع السلامة وسلامي لكل الأحباب".

وأضافت: "كنت وستبقى قيمة وقامة ورمز فني لا يعوض.. ربنا يصبرنا جميعا على فراقك.. اللهم تغمده برحمتك وأرزقه الفردوس الأعلى.. خالص عزائي لكل أفراد العائلة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. #محمود_يس".

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ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وأعلن نجله عمرو، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".