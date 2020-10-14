صور| العدسات اللاصقة تشعل الحرب بين ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. والسر أبو هشيمة

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رنا صلاح الدين - خضعت النجمة المصرية ياسمين صبري، منذ أيام لجلسة تصوير حديثة مع قطتها، وجاء ذلك ذلك من أجل الترويج لمجموعة من العدسات اللاصقة، التي ظهرت بها وجذبت الأنظار حولها.
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ولم يمر أيام كثيرة وقررت الفنانة البنانية هيفاء وهبي، طليقة رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة وزوج ياسمين صبري حاليًا، أن تروج هي أيضًا لمجموعة من العدسات، وخضعت لفوتوسيشن جديد ظهرت من خلاله بشكل جرئ خاصة أنها غيرت لون شعرها من الأسود إلى الأشقر وتفاجئ به الجمهور.
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
وكعادة الجمهور حرصوا على عمل مقارنة بين النجمتين بعد ظهورن بالعدسات واعتبر البعض منهم أنها حرب نسائية خاصة أن هيفاء كانت زوجة لـ"أبو هشيمة" قبل ياسمين صبري.
على جانب آخر يعرض للفنانة هيفاء وهبي مسلسل "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ويشارك فيه كل من أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.
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